Glitter ed emozioni nel trailer di The Prom su Netflix | con le scintillanti Meryl Streep e Nicole Kidman

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo l’ottima accoglienza riservata a The Boys in the Band e i record macinati da Ratched, tocca a Theconsolidare il successo delle produzionidi Ryan Murphy. Il film, disponibile in streaming dall’11 dicembre, si svela intanto in un primo teaser, in cui il grande cast riunito dal regista e produttore dà un assaggio di sé traesse di grandi. In TheDee Dee Allen (), vincitrice di due Tony, collabora con Barry Glickman (James Corden) a un musical fallimentare sulla First Lady del tempo, Eleanor Roosevelt. Distrutti dalla critica per le peggiori performance delle rispettive carriere, i due tentano di riscattarsi agli occhi del pubblico andando alla ...