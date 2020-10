Giulia De Lellis, il nuovo (presunto) fidanzato è Carlo Gusalli Beretta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nessun tradimento, nessuna mancanza di rispetto. Giulia De Lellis, a chi le chiedesse quali fossero i rapporti con l’ex fidanzato, Andrea Damante, ha parlato di distensione. «Siamo molto sereni», ha scritto online, dipingendo uno scenario che sembra non essere condiviso appieno dagli amici del deejay veronese. Uno di questi, su Instagram, pare avere puntato il dito contro l’influencer e il nuovo fidanzato, che Chi dice essere il rampollo Carlo Gusalli Beretta. «Cari amici e poi ti rubano la bici. Amarezza», ha compulsato su Instagram un fedelissimo di Damante, riferendosi – o così si dice – al tradimento del codice d’onore tra uomini. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nessun tradimento, nessuna mancanza di rispetto. Giulia De Lellis, a chi le chiedesse quali fossero i rapporti con l’ex fidanzato, Andrea Damante, ha parlato di distensione. «Siamo molto sereni», ha scritto online, dipingendo uno scenario che sembra non essere condiviso appieno dagli amici del deejay veronese. Uno di questi, su Instagram, pare avere puntato il dito contro l’influencer e il nuovo fidanzato, che Chi dice essere il rampollo Carlo Gusalli Beretta. «Cari amici e poi ti rubano la bici. Amarezza», ha compulsato su Instagram un fedelissimo di Damante, riferendosi – o così si dice – al tradimento del codice d’onore tra uomini.

