Giulia De Lellis di nuovo fidanzata: stavolta con un amico di Andrea Damante, che furioso cancella le foto (Di giovedì 22 ottobre 2020) Giulia De Lellis ha dimenticato Andrea Damante tra le braccia di Carlo Gusalli Beretta, un rampollo di una famiglia benestante, nonché amico del suo ex. Nelle ultime ore non si parla di questa nuova relazione della 24enne. Giulia dimentica Andrea con Carlo Beretta A svelare qualcosa in più sulla nuova storia d’amore di Giulia è stato il settimanale Chi, secondo cui ci sarebbero addirittura già state le presentazioni in famiglia. L’influencer, dopo vari tira e molla, era tornata con Damante durante il lockdown ma durante l’estate la coppia aveva annunciato, per l’ennesima volta, la crisi e la necessità di stare lontani per un pò per capire che cosa fare della loro ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 22 ottobre 2020)Deha dimenticatotra le braccia di Carlo Gusalli Beretta, un rampollo di una famiglia benestante, nonchédel suo ex. Nelle ultime ore non si parla di questa nuova relazione della 24enne.dimenticacon Carlo Beretta A svelare qualcosa in più sulla nuova storia d’amore diè stato il settimanale Chi, secondo cui ci sarebbero addirittura già state le presentazioni in famiglia. L’influencer, dopo vari tira e molla, era tornata condurante il lockdown ma durante l’estate la coppia aveva annunciato, per l’ennesima volta, la crisi e la necessità di stare lontani per un pò per capire che cosa fare della loro ...

trash_italiano : Dopo Fedez e Chiara, Giuseppe Conte chiama anche Giulia De Lellis ??? #Parody - Valeria22534933 : Alla luce degli ultimi accadimenti capisco perché Giulia de lellis ha difeso e supportato su instagram Eleonora ro… - ValeRianaCia : RT @Leonol1910: @Antonie34106935 @fogly67 Ma con uno che sta nella cerchia del suo ex ?! Ma oh ragazzi davvero diciamo?! Capivo tutto capiv… - Leonol1910 : @Antonie34106935 @fogly67 Ma con uno che sta nella cerchia del suo ex ?! Ma oh ragazzi davvero diciamo?! Capivo tut… - rosaaaalbaaaa : RT @cicciatallarico: Giulia de Lellis ha l’acne anche sulle orecchie ed è la più bella del mondo, a me escono due brufoli e sembro una gall… -