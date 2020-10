Giulia Cavaglià contro Francesco Sole: “Sei agghiacciante, se parlo ti rovino!” (VIDEO) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Volano stracci tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole. O meglio, l’ex tronista di Uomini e Donne è letteralmente “impazzita” raccontando un aneddoto con protagonista una giacca che l’ex fidanzato avrebbe fatto indossare ad un’altra persona, facendola letteralmente sbottare sui social. Giulia Cavaglià sbotta contro Francesco Sole: “Sei agghiacciante, fatti un esame di coscienza” Oggi sono... L'articolo Giulia Cavaglià contro Francesco Sole: “Sei agghiacciante, se parlo ti rovino!” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Volano stracci traCavaglià e. O meglio, l’ex tronista di Uomini e Donne è letteralmente “impazzita” raccontando un aneddoto con protagonista una giacca che l’ex fidanzato avrebbe fatto indossare ad un’altra persona, facendola letteralmente sbottare sui social.Cavaglià sbotta: “Sei, fatti un esame di coscienza” Oggi sono... L'articoloCavaglià: “Sei, seti rovino!” () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Giulia Cavaglià contro Francesco Sole: “Sei agghiacciante, se parlo ti rovino!” (VIDEO) - una_Promessa : Sto male per lo sclero di Giulia cavaglia sulle storie contro Francesco sole - zazoomblog : Giulia Cavaglià furiosa con il suo ex Francesco Sole: “Bugiardo se parlo sei rovinato” - #Giulia #Cavaglià… - StraNotizie : Giulia Cavaglià furiosa con il suo ex Francesco Sole: “Bugiardo, se parlo sei rovinato” - BITCHYFit : Giulia Cavaglià furiosa con il suo ex Francesco Sole: “Bugiardo, se parlo sei rovinato” -