Giro d’Italia, tappone alpino a Hindley. Kelderman in rosa (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'australiano Jai Hindley ha vinto la 18esima tappa dell'edizione numero 103 del Giro d'Italia, da Pinzolo ai Laghi di Cancano nel Parco Nazionale dello Stelvio di 207 km. Straordinaria prestazione dell'alfiere della Team Sunweb che batte Geoghegan Hart all'arrivo dopo aver domato lo Stelvio. La nuova maglia rosa è Wilco Kelderman, il 29enne olandese della Sunweb approfitta della crisi di Joao Almeida e si prende il simbolo del primato. In classifica generale Hindley è secondo a 12", Geoghegan Hart è terzo a 15".L'ex leader João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) ha chiuso in settima posizione a 4'51". "Vincere qui è una sensazione incredibile, che tappa fantastica! Un grande passo avanti nella mia carriera e un doppio successo per la squadra con la Maglia ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'australiano Jaiha vinto la 18esima tappa dell'edizione numero 103 deld'Italia, da Pinzolo ai Laghi di Cancano nel Parco Nazionale dello Stelvio di 207 km. Straordinaria prestazione dell'alfiere della Team Sunweb che batte Geoghegan Hart all'arrivo dopo aver domato lo Stelvio. La nuova magliaè Wilco, il 29enne olandese della Sunweb approfitta della crisi di Joao Almeida e si prende il simbolo del primato. In classifica generaleè secondo a 12", Geoghegan Hart è terzo a 15".L'ex leader João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) ha chiuso in settima posizione a 4'51". "Vincere qui è una sensazione incredibile, che tappa fantastica! Un grande passo avanti nella mia carriera e un doppio successo per la squadra con la Maglia ...

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ?? Where eagles dare. Giro d’Italia 2020, Stage 17, Madonna di Campiglio. ?? Dove osano le aquile. Giro d'Italia 202… - giroditalia : Today’ Stage, number 17 of Giro d’Italia 2020, seen from the key riders point of view. La Tappa di oggi, la numero… - stefanociola4 : RT @Eurosport_IT: João Almeida perde la leadership al Giro: Wilco Kelderman è la nuova maglia Rosa ??????? Scopri di più sulla classifica ge… - UgoBaroni : RT @giroditalia: Stage 18 | Tappa 18 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ?? Maglia Rosa - @EnelGroupIT Classifications ?? http… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Corsa alla Champions League, le squadre favorite Fortune Italia