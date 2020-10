Giro d'Italia: lo Stelvio cambia la classifica. Domani arrivo ad Asti (Di giovedì 22 ottobre 2020) La tappa odierna è stata vinta dall'australiano Jay Hindley. CICLISMO La tappa da Pinzolo ai Lagni di Cancano, con la cima Coppi al passo dello Stelvio a 24 chilometri dall'arrivo, ha cambiato volto ... Leggi su gazzettadalba (Di giovedì 22 ottobre 2020) La tappa odierna è stata vinta dall'australiano Jay Hindley. CICLISMO La tappa da Pinzolo ai Lagni di Cancano, con la cima Coppi al passo delloa 24 chilometri dall', hato volto ...

matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ?? Where eagles dare. Giro d’Italia 2020, Stage 17, Madonna di Campiglio. ?? Dove osano le aquile. Giro d'Italia 202… - GraziaLissoni : Antonella Viola: 'Il Governo smetta di prendere in giro gli italiani: il vaccino non è la soluzio...… - BarbySavino : RT @toyota_italia: Siete pronti per la tappa finale della #WeHybridRace? Il 24 ottobre @ilawheelie VS @ferrarivany: chi percorrerà più chi… -