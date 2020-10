Giro d’Italia, il tappone dello Stelvio a Hindley. L’olandese Kelderman nuova maglia rosa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Giro d'Italia rivoluzionato come previsto in questa 18^ tappa, da Pinzolo ai Laghi di Cancano, con quattro salite e ben 5400 metri di dislivello. Si è saliti fino ai 2758 metri dello Stelvio. A vincere il tappone di montagna è stato Jay Hindley che ha preceduto Geoghegan Hart e Bilbao giunto a 46'. Almeida arrivato a 4': 54'' perde la maglia rosa in favore dell'olandese Kelderman ma nella generale ci sono tre corridori in 30 secondi. Niente da fare per Vincenzo Nibali, che dice addio ai sogni di vittoria. Giro d’Italia, il tappone dello Stelvio a Hindley. L’olandese Kelderman nuova maglia ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ild'Italia rivoluzionato come previsto in questa 18^ tappa, da Pinzolo ai Laghi di Cancano, con quattro salite e ben 5400 metri di dislivello. Si è saliti fino ai 2758 metri. A vincere ildi montagna è stato Jayche ha preceduto Geoghegan Hart e Bilbao giunto a 46'. Almeida arrivato a 4': 54'' perde lain favore dell'olandesema nella generale ci sono tre corridori in 30 secondi. Niente da fare per Vincenzo Nibali, che dice addio ai sogni di vittoria.d’Italia, il. L’olandese...

giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ??? The 2020 #Giro d’Italia, Cima Coppi: her majesty Passo dello Stelvio. ??? La Cima Coppi del #Giro d'Italia 2020:… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - Infratel_Italia : ??Oggi su #DigitEconomy24 @LuissBusiness @sole24ore l'Ad #InfratelItalia Marco Bellezza prova a fare chiarezza sulle… - inakialvarez : RT @giroditalia: Giro d'Italia 2020 | Stage 18 ?? @JaiHindley ???? - @TeamSunweb ?? @taogeoghegan ???? - @INEOSGrenadiers ?? @PelloBilbao1990… -

