Giro d’Italia 2020, tappa di domani (23 ottobre): Morbegno-Asti. Altimetria, percorso, orari (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 si avvicina alla sua conclusione. Manca poco per scoprire chi sarà la maglia rosa a Milano, con i corridori d’altissima classifica ancora pronti a battagliare sul Sestriere. Ma prima della resa dei conti di sabato e la crono di domenica, ci sarà l’ultima occasione per i velocisti. La Morbegno-Asti, di 258 chilometri, è la tappa più lunga della corsa rosa che rinnoverà la sfida in volata tra Arnaud Démare e Peter Sagan, con il francese che può definitivamente chiudere i giochi per la maglia ciclamino anche arrivando al secondo posto. percorso Praticamente nessuna difficoltà altimetrica per il gruppo, con l’Abbazia di Masio unico tratto in leggera salita. Per il resto una giornata di ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ild’Italiasi avvicina alla sua conclusione. Manca poco per scoprire chi sarà la maglia rosa a Milano, con i corridori d’altissima classifica ancora pronti a battagliare sul Sestriere. Ma prima della resa dei conti di sabato e la crono di domenica, ci sarà l’ultima occasione per i velocisti. La, di 258 chilometri, è lapiù lunga della corsa rosa che rinnoverà la sfida in volata tra Arnaud Démare e Peter Sagan, con il francese che può definitivamente chiudere i giochi per la maglia ciclamino anche arrivando al secondo posto.Praticamente nessuna difficoltà altimetrica per il gruppo, con l’Abbazia di Masio unico tratto in leggera salita. Per il resto una giornata di ...

