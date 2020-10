Giro d’Italia 2020, Rohan Dennis conquista la Cima Coppi. L’australiano primo sullo Stelvio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Rohan Dennis è transitato per primo al Passo dello Stelvio, Cima Coppi del Giro d’Italia 2020. Si tratta della salita più alta di questa Corsa Rosa con i suoi 2.758 metri s.l.m. L’australiano ha conquistato il prestigiosissimo GPM intitolato alla memoria del campionissimo Fausto Coppi. L’alfiere della Ineos Grenadiers sta trainando il compagno di squadra Tao Geoghegan Hart nel tentativo di ribaltare la classifica generale, insieme a loro c’è l’australiano Jai Hindley. L’olandese Wilco Kelderman è attardato di una quarantina di secondi, la maglia rosa Joao Almeida è sprofondato a oltre tre minuti. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020)è transitato peral Passo dellodeld’Italia. Si tratta della salita più alta di questa Corsa Rosa con i suoi 2.758 metri s.l.m. L’australiano hato il prestigiosissimo GPM intitolato alla memoria del campionissimo Fausto. L’alfiere della Ineos Grenadiers sta trainando il compagno di squadra Tao Geoghegan Hart nel tentativo di ribaltare la classifica generale, insieme a loro c’è l’australiano Jai Hindley. L’olandese Wilco Kelderman è attardato di una quarantina di secondi, la maglia rosa Joao Almeida è sprofondato a oltre tre minuti. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI ...

giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ??? The 2020 #Giro d’Italia, Cima Coppi: her majesty Passo dello Stelvio. ??? La Cima Coppi del #Giro d'Italia 2020:… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - arqHermesGM : RT @giroditalia: Le strade lombarde tornano protagoniste del #Giro: 3 tappe che attraversano territori ricchi d’arte, storia e scenari natu… - Filho2940 : RT @giroditalia: Giro d'Italia 2020 | Stage 18 ??@taogeoghegan, @JaiHindley, Dennis ? 43'' > @W1lcokelderman ?1'31'' > Bilbao , @jakob… -

