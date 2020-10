Giro d’Italia 2020: positivo un membro dello staff Astana, tutti ok i corridori (Di giovedì 22 ottobre 2020) Altra news importante dalla Corsa Rosa. Le squadre che stanno prendendo parte al Giro d’Italia sono state sottoposte “a ulteriori controlli antigenici, al fine di rafforzare le misure sanitarie previste dal protocollo Uci, e nel rispetto delle misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute“. Lo fa sapere l’organizzazione con una nota, precisando che “nell’eventualità di un risultato positivo del test antigenico, il protocollo prevede che venga eseguito un test Pcr per convalidare il risultato“. Così sono stati effettuati 484 test, e nessun corridore è risultato positivo al Covid-19. Invece “un membro dello staff dell’Astana Pro Team è risultato positivo al ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Altra news importante dalla Corsa Rosa. Le squadre che stanno prendendo parte ald’Italia sono state sottoposte “a ulteriori controlli antigenici, al fine di rafforzare le misure sanitarie previste dal protocollo Uci, e nel rispetto delle misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute“. Lo fa sapere l’organizzazione con una nota, precisando che “nell’eventualità di un risultatodel test antigenico, il protocollo prevede che venga eseguito un test Pcr per convalidare il risultato“. Così sono stati effettuati 484 test, e nessun corridore è risultatoal Covid-19. Invece “undell’Pro Team è risultatoal ...

giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ?? Where eagles dare. Giro d’Italia 2020, Stage 17, Madonna di Campiglio. ?? Dove osano le aquile. Giro d'Italia 202… - ecodelchisone : Giro d'Italia, il comunicato dell'Amministrazione, scuole superiori chiuse - AnnaAielloama : RT @giroditalia: ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasce da lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta