Giro d’Italia 2020 | Pello Bilbao | “E’ stata una tappa estrema Sono soddisfatto del risultato ottenuto oggi”

Pello Bilbao è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti dell'attesissima diciottesima tappa del Giro d'Italia 2020. Il corridore della Bahrain-McLaren ha portato avanti una condotta di gara esemplare. In difficoltà sullo Stelvio è stato bravo a salire del proprio passo, recuperando terreno nel finale dagli scatenati Tao Geoghegan Hart e Jai Hindley. Al termine della frazione più dura della Corsa Rosa l'iberico ha conquistato un buon terzo posto a 46" dal vincitore. Grazie all'ottima prestazione di oggi Bilbao sale in quarta posizione in classifica generale a 1'19" dal leader Wilco Kelderman. Nel post gara Pello Bilbao si è detto comprensibilmente soddisfatto del risultato ottenuto oggi: "E' stata una tappa estrema."

