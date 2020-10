Giro d’Italia 2020 oggi, Pinzolo-Laghi di Cancano: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI (Di giovedì 22 ottobre 2020) oggi alle 10.20 da Pinzolo partirà la frazione regina dell’edizione 2020 del Giro d’Italia. Nel corso dei 207 chilometri che percorreranno i corridori verranno affrontati Campo Carlo Magno, Passo Castrin, la Cima Coppi della Corsa Rosa in corso, il Passo dello Stelvio, e, infine, l’ascesa che porta a Laghi di Cancano. L’arrivo è previsto tra le 16.00 e le 16.50. Chi vorrà ribaltare il Giro è chiamato ad attaccare sullo Stelvio dato che, con le modifiche apportate nella frazione di sabato, poi non ci sarà più modo di farlo. Sarà possibile seguire la tappa in diretta TV sui canali Rai. Dalla partenza fino alle 14.00 verrà trasmessa su Rai Sport HD e dalle 14.00 su Rai 2. Inoltre, sarà ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020)alle 10.20 dapartirà la frazione regina dell’edizionedeld’Italia. Nel corso dei 207 chilometri che percorreranno i corridori verranno affrontati Campo Carlo Magno, Passo Castrin, la Cima Coppi della Corsa Rosa in corso, il Passo dello Stelvio, e, infine, l’ascesa che porta adi. L’arrivo è previsto tra le 16.00 e le 16.50. Chi vorrà ribaltare ilè chiamato ad attaccare sullo Stelvio dato che, con le modifiche apportate nella frazione di sabato, poi non ci sarà più modo di farlo. Sarà possibile seguire la tappa in diretta TV sui canali Rai. Dalla partenza fino alle 14.00 verrà trasmessa su Rai Sport HD e dalle 14.00 su Rai 2. Inoltre, sarà ...

