Giro d’Italia 2020, oggi la tappa Pinzolo-Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio): orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati (Di giovedì 22 ottobre 2020) Proseguirà oggi, giovedì 22 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con la diciottesima tappa, la sedicesima in linea: saranno 207 i km da Pinzolo a Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio). La partenza fittizia è prevista alle 10.15, quella reale alle 10.20, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.03 e le 16.52. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi. tappa 18 cronotabella Pinzolo-Laghi di Cancano (Parco Nazionale ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Proseguirà, giovedì 22 ottobre, l’edizionedeldi’Italia, con la diciottesima, la sedicesima in linea: saranno 207 i km dadi). Lafittizia è prevista alle 10.15, quella reale alle 10.20, mentre l’è previsto tra le 16.03 e le 16.52. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesidalla corsa18 cronotabelladi...

