Giro d’Italia 2020 | Nibali | “C’è ricambio generazionale | per me è molto complicato”

"E' stata una giornata dura, anche se ieri non è successo niente oggi i 5000 metri di dislivello hanno pesato sulle gambe di tutti. Sullo Stelvio c'è stato da subito un ritmo forte, poi quando c'è stata l'accelerazione degli Ineos la corsa è esplosa. Sono andato avanti finché potevo, gli altri vanno più forte, non ci sono spiegazioni". Vincenzo Nibali ha alzato bandiera bianca nella diciottesima tappa del Giro d'Italia 2020 con lo Stelvio e l'arrivo ai Laghi di Cancano e ha spiegato queste difficoltà impreviste nel corso dell'edizione 103 della corsa rosa citando il nuovo che avanza inesorabilmente: "Un ricambio di generazione c'è, ci sono corridori che hanno una carta d'identità ...

