Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Pinzolo-Laghi di Cancano: percorso, altimetria, favoriti. C’è il giudice Stelvio! (Di giovedì 22 ottobre 2020) È sicuramente la tappa più attesa di tutto il Giro d’Italia 2020. Qui si fa la storia di questa Corsa Rosa, qui non potrà più nascondersi nessuno. Ci sarà lo Stelvio, dopo tante preoccupazioni, c’è stata la conferma della Cima Coppi. In programma la diciottesima tappa: Pinzolo-Laghi di Cancano (207 km). Andiamo a scoprire percorso, altimetria e favoriti. percorso Partenza in salita verso i 14 chilometri che conducono al Passo Campo Carlo Magno, in Val di Sole. Dopo circa 45 chilometri si affronterà l’inedito Passo Castrin/Hofmahdjoch che porta in Val d’Ultimo/Ultental, GPM di prima categoria di 8,8 ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) È sicuramente lapiù attesa di tutto ild’Italia. Qui si fa la storia di questa Corsa Rosa, qui non potrà più nascondersi nessuno. Ci sarà lo Stelvio, dopo tante preoccupazioni, c’è stata la conferma della Cima Coppi. In programma la diciottesimadi(207 km). Andiamo a scoprirePartenza in salita verso i 14 chilometri che conducono al Passo Campo Carlo Magno, in Val di Sole. Dopo circa 45 chilometri si affronterà l’inedito Passo Castrin/Hofmahdjoch che porta in Val d’Ultimo/Ultental, GPM di prima categoria di 8,8 ...

giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ??… - giroditalia : ?? Where eagles dare. Giro d’Italia 2020, Stage 17, Madonna di Campiglio. ?? Dove osano le aquile. Giro d'Italia 202… - giroditalia : ??The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020! ??L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia… - nozomi19880916 : RT @giroditalia: ?? Where eagles dare. Giro d’Italia 2020, Stage 17, Madonna di Campiglio. ?? Dove osano le aquile. Giro d'Italia 2020, Tapp… - SpazioCiclismo : Giro d’Italia 2020, Top/Flop del Giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta