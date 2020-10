Giro d’Italia 2020, la tappa di domani Morbegno-Asti: paesi, Comuni e Province attraversati. Orari e quando passa il Giro sotto casa tua (Di giovedì 22 ottobre 2020) Proseguirà domani, venerdì 23 ottobre, l’edizione 2020 del Giro d’Italia, con la diciannovesima tappa, la diciassettesima in linea: saranno 253 i km da Morbegno ad Asti. La partenza fittizia è prevista alle 10.15, quella reale alle 10.25, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.10 e le 16.45. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa domani: tappa 19 cronotabella Morbegno-Asti km 253 Venerdì 23 ottobrePROVINCIA DI SONDRIO 210 Morbegno 􀀆 Start Village 4,8 10.15 10.15 10.15 206 Morbegno 􀀆 km 0 0,0 0,0 253,0 10.25 10.25 10.25 205 ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Proseguirà, venerdì 23 ottobre, l’edizionedeld’Italia, con la diciannovesima, la diciassettesima in linea: saranno 253 i km daad. La partenza fittizia è prevista alle 10.15, quella reale alle 10.25, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.10 e le 16.45. Di seguito l’elenco completo di vie, strade edalla corsa19 cronotabellakm 253 Venerdì 23 ottobrePROVINCIA DI SONDRIO 210􀀆 Start Village 4,8 10.15 10.15 10.15 206􀀆 km 0 0,0 0,0 253,0 10.25 10.25 10.25 205 ...

