Giro d’Italia 2020, Hindley: “Doppia vittoria, tattica perfetta” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “La sensazione che provo ora è incredibile. Una doppia vittoria per la squadra, un grandissimo passo avanti per la mia carriera: questo successo conta tanto per me. Conoscevo queste salite, le avevo già fatte e sono straordinarie. Sapevo che Kelderman era dietro e in lotta per la maglia rosa, quindi si è rivelata una tattica perfetta”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Jai Hindley, corridore australiano della Sunweb, vincitore della diciottesima tappa del Giro d’Italia con arrivo ai Laghi di Cancano. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “La sensazione che provo ora è incredibile. Una doppiaper la squadra, un grandissimo passo avanti per la mia carriera: questo successo conta tanto per me. Conoscevo queste salite, le avevo già fatte e sono straordinarie. Sapevo che Kelderman era dietro e in lotta per la maglia rosa, quindi si è rivelata unaperfetta”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Jai, corridore australiano della Sunweb, vincitore della diciottesima tappa deld’Italia con arrivo ai Laghi di Cancano.

giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ??? The 2020 #Giro d’Italia, Cima Coppi: her majesty Passo dello Stelvio. ??? La Cima Coppi del #Giro d'Italia 2020:… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - infoadolfo : RT @giroditalia: Giro d'Italia 2020 | Stage 18 ?? @JaiHindley ???? - @TeamSunweb ?? @taogeoghegan ???? - @INEOSGrenadiers ?? @PelloBilbao1990… - Abe32555420 : RT @giroditalia: ??? The 2020 #Giro d’Italia, Cima Coppi: her majesty Passo dello Stelvio. ??? La Cima Coppi del #Giro d'Italia 2020: sua ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta