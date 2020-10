Giro d’Italia 2020: bilancio modesto per i colori azzurri. Nibali e Masnada nella top10, esce Pozzovivo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Anche oggi il Giro d’Italia 2020 non parla italiano. Lo Stelvio ha completamente ridisegnato la classifica generale e purtroppo i nostri colori non sono riusciti ad imporsi, rimanendo ben lontani dai discorsi per la vittoria. Siamo abituati a vedere tre nomi quando il gioco si fa duro, e anche oggi i nostri alfieri sono stati i soliti noti: Vincenzo Nibali, Fausto Masnada e Domenico Pozzovivo hanno tutti dei motivi per essere insoddisfatti della loro giornata. Il capitano della Trek-Segafredo ha purtroppo confermato le sensazioni di Piancavallo, quando non aveva tenuto le ruote dei più giovani rivali. Il siciliano si è staccato a poco meno di 10 chilometri dalla vetta dello Stelvio sotto il forcing indiavolato di Rohan Dennis. Ci ha provato, a tenere le ruote prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Anche oggi ild’Italianon parla italiano. Lo Stelvio ha completamente ridisegnato la classifica generale e purtroppo i nostrinon sono riusciti ad imporsi, rimanendo ben lontani dai discorsi per la vittoria. Siamo abituati a vedere tre nomi quando il gioco si fa duro, e anche oggi i nostri alfieri sono stati i soliti noti: Vincenzo, Faustoe Domenicohanno tutti dei motivi per essere insoddisfatti della loro giornata. Il capitano della Trek-Segafredo ha purtroppo confermato le sensazioni di Piancavallo, quando non aveva tenuto le ruote dei più giovani rivali. Il siciliano si è staccato a poco meno di 10 chilometri dalla vetta dello Stelvio sotto il forcing indiavolato di Rohan Dennis. Ci ha provato, a tenere le ruote prima ...

