Giro d'Italia, 18esima tappa: Hindley trionfa sui Laghi di Cancano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Laghi di Cancano, Sondrio,, 22 ottobre 2020 - L 'australiano Jai Hindley ha vinto , battendo in uno sprint a due il britannico Tao Geoghegan Hart, la 18esima tappa del 103esimo Giro d'Italia di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020)di, Sondrio,, 22 ottobre 2020 - L 'australiano Jaiha vinto , battendo in uno sprint a due il britannico Tao Geoghegan Hart, ladel 103esimod'di ...

matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ??? The 2020 #Giro d’Italia, Cima Coppi: her majesty Passo dello Stelvio. ??? La Cima Coppi del #Giro d'Italia 2020:… - EduarRock : RT @giroditalia: Giro d'Italia, General Classification after Stage 18 ?? - EduarRock : RT @giroditalia: Giro d'Italia 2020 | Stage 18 ?? @JaiHindley ???? - @TeamSunweb ?? @taogeoghegan ???? - @INEOSGrenadiers ?? @PelloBilbao1990… -