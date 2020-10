Giovanni Falcone, c’è una nuova testimone: “Il mio ex era a Capaci per conto del Sisde. Nel fine settimana della strage sparì da casa” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tra i misteri della strage di Capaci spunta un nuovo superteste. Si tratta di una donna che ha raccontato cosa ha sentito dal suo ex fidanzato. “Nel 1997, passando dall’autostrada, mi fece vedere il punto esatto dell’esplosione mi spiegò che si era trovato lì perché aveva fatto dei rilievi per conto del Sisde, dopo la strage“, ha messo a verbale la donna, che è la fidanzata di Giovanni Peluso, l’ex poliziotto ed ex 007 indagato per la strage di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e di tre uomini della scorta. “Quel fine settimana me lo ricordo, sparì il venerdì e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tra i misteridispunta un nuovo superteste. Si tratta di una donna che ha raccontato cosa ha sentito dal suo ex fidanzato. “Nel 1997, passando dall’autostrada, mi fece vedere il punto esatto dell’esplosione mi spiegò che si era trovato lì perché aveva fatto dei rilievi perdel, dopo la“, ha messo a verbale la donna, che è la fidanzata diPeluso, l’ex poliziotto ed ex 007 indagato per ladimoglie Francesca Morvillo e di tre uominiscorta. “Quelme lo ricordo, sparì il venerdì e ...

