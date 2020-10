Giorgia Palmas | mai vista così con i capelli al naturale Che chioma ribelle!

Leggi su virali.video

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La bellissimaè tornata di nuovo a far parlare di sè, questa volta l’ex velina lo fa pubblicando una foto sui social. L’ex velina del bancone di “Striscia la notizia” dopo la bellissima esperienza su Canale Cinque ha trovato il suo successo televisivo in diversi programma da “Paperissima Sprint” a tanti altri. Oggi, infatti, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo della televisione anche dopo la nascita della sua secondo genita avuta insieme al nuotatore Filippo Magnini. Lainfatti ha fatto sapere della nascita della piccola grazie ai social con un post commovente che ha raccolto moltissimi like. Foto: Instagram/è molto social, e in ...