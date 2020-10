Gina Lollobrigida colta da malessere. Cosa è successo alla mitica attrice: lo staff spiega tutto (Di giovedì 22 ottobre 2020) Notizie non positive per la famosissima attrice italiana Gina Lollobrigida. La donna, che è arrivata alla veneranda età di 93 anni, è stata colta da un malore nelle ultime ore. Avrebbe dovuto prendere parte all’inaugurazione del ‘Lovers Film Festival’, ma ha dovuto rinunciarvi a causa di questo inaspettato mancamento. E l’intera organizzazione dell’evento è saltata proprio perché lo stesso era incentrato “sulla sua presenza di assoluto rilievo, intorno alla quale era costruito”. Stando alle informazioni trapelate, il ‘Lovers Film Festival’ è stato rinviato a data da destinarsi. Ad annunciare la notizia del malessere della Lollobrigida è stata Vladimir ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Notizie non positive per la famosissimaitaliana. La donna, che è arrivataveneranda età di 93 anni, è statada un malore nelle ultime ore. Avrebbe dovuto prendere parte all’inaugurazione del ‘Lovers Film Festival’, ma ha dovuto rinunciarvi a causa di questo inaspettato mancamento. E l’intera organizzazione dell’evento è saltata proprio perché lo stesso era incentrato “sulla sua presenza di assoluto rilievo, intornoquale era costruito”. Stando alle informazioni trapelate, il ‘Lovers Film Festival’ è stato rinviato a data da destinarsi. Ad annunciare la notizia deldellaè stata Vladimir ...

SkyTG24 : Malessere per Lollobrigida, salta inaugurazione Lovers Film Festival - zazoomblog : Gina Lollobrigida colta da malore. Cosa è successo alla mitica attrice: le sue condizioni - #Lollobrigida #colta… - StampaTorino : Malore per Gina Lollobrigida, salta l’inaugurazione del Lovers Film Festival - SofiaCovaci : RT @LaStampa: Malore per Gina Lollobrigida, salta l’inaugurazione del Lovers Film Festival - Stefanialove_of : @MariaVarola @vladiluxuria Direi che era un momento atteso, molto importante, Gina Lollobrigida è un'artista intern… -