Gigi D'Alessio senza freni: "Sono stato educato, adesso me ne frego" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gigi D'Alessio senza freni, il cantante napoletano si lascia andare a delle forti dichiarazioni nella sua ultima intervista che segnano il cambiamento radicale. foto fonte facebookE' iniziata una vera nuova vita professionale per il cantante napoletano che da qualche tempo ha mostrato i segni del suo cambiamento specialmente nelle sue canzoni inserite nel nuovo disco. La sua nuova musica che stando anche alle critiche sembra davvero funzionare, si aggiunge al successo del suo programma dal titolo Vent'anni che siamo italiani, andato in onda quest' autunno su Rai Uno con Vanessa Incontrada che è stato un successo anche in replica. Oggi, dopo la separazione dalla sua compagna storica Anna Tatangelo per lui si è davvero aperto un nuovo mondo: "È stata una ...

