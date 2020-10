Giallo di Caronia | i legali | “Qualcuno ha coperto il corpo di Viviana con frasche | ha lividi e ferite non compatibili con una caduta”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “IldiParisi presenta, tumefazioni,su parti e non a contatto con il terreno sottostante e pertanto non cagionate da una ipotetica caduta dall’alto per impatto con lo stesso; e visto che ilè sovrastato da alcune, altra incongruenza con una caduta, dal traliccio, abbiamo presentato una nuova istanza alla Procura di Patti su ulteriori analisi per trovare sangue o tracce biologiche su queste“: è quanto rendono noto Pietro Venuti e Claudio Mondello,di Daniele Mondello, marito diParisi e padre di Gioele, scomparsi lo scorso 3 agosto e poi trovati morti nelle campagne di, nel Messinese. “Riteniamo che i ...