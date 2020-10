GF Vip | Natalia Paragoni rompe il silenzio sul presunto tradimento di Andrea Zelletta

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La fidanzata diha rotto ildopo le dichiarazioni di una ragazza che sostiene di essere stata contattata da lui durante la loro storia. Ecco le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice. GF Vip:nei guai Uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip è. Nonostante dai più sia stato etichettato come un “comodino”, il pubblico di Canale 5 lo conosce bene per la sua esperienza a Uomini e Donne in cui era tutt’altro che un comodino. Ha baciato tutte le sue corteggiatrici, ha avuto alti e bassi molto forti fino a quando ha deciso di sceglierecon la quale ha una storia ancora adesso dopo un anno e mezzo. Nella scorsa puntata in diretta ...