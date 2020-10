GF Vip, Matilde Brandi “torna” e attacca Tommaso Zorzi, Maria Teresa e Guenda (VIDEO) (Di giovedì 22 ottobre 2020) La donna degli aperitivi è “tornata” dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Lei è Matilde Brandi che, con il solito “tatto” che la contraddistingue, ha sparato a zero su alcuni volti attualmente in gioco, tra cui Marita Teresa Ruta, Guenda Goria e Tommaso Zorzi. GF Vip, Matilde Brandi “torna”: l’attacco a Tommaso Zorzi, Maria... L'articolo GF Vip, Matilde Brandi “torna” e attacca Tommaso Zorzi, Maria Teresa e Guenda (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 ottobre 2020) La donna degli aperitivi è “tornata” dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Lei èche, con il solito “tatto” che la contraddistingue, ha sparato a zero su alcuni volti attualmente in gioco, tra cui MaritaRuta,Goria e. GF Vip,“torna”: l’attacco a... L'articolo GF Vip,“torna” e) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #GFVip, Matilde Brandi “torna” e attacca Tommaso Zorzi, Maria Teresa e Guenda (VIDEO) - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5: la lite tra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci dopo il videomessaggio di Matilde Brandi - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #MatildeBrandi manda un videomessaggio che scatena il caos: #TommasoZorzi le dà della stron*a e poi lit… - adorevcoffee : RT @goawayimshy: Tommaso: “Io i passi indietro li faccio quando li devo fare e non quando me lo dice Matilde Brandi.” Chiudete tutto, abbi… - SuNfLoWeR131100 : RT @goawayimshy: Tommaso: “Io i passi indietro li faccio quando li devo fare e non quando me lo dice Matilde Brandi.” Chiudete tutto, abbi… -