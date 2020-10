GF Vip | Guenda Goria | spunta una testimonianza su Telemaco | ‘Ci sono dei ripensamenti’

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La ragazza ha appena reso pubblica la sua relazione con, un uomo più grande di lei, ma pare che in questo periodo lui sia in una situazione di incertezza e lei non lo sa. GF Vip:confessa la sua storia conQuando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con la mamma Maria Teresa Ruta,aveva detto di essere single e lo ha ripetuto anche agli altri coinquilini della Casa. Infatti, ad un certo punto sembrava che fosse interessata a Massimiliano Morra e che i due fossero molto vicini. Invece, all’improvviso Alfonso Signorini ha fatto una serie di domande scomode ed è venuta alla luce la verità., poco prima di entrare al Grande Fratello Vip, ha approfondito la conoscenza con un uomo ...