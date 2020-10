Gazzetta: Napoli-Az, si gioca. L’Asl interverrà solo se insorgeranno sintomi tra gli olandesi (Di giovedì 22 ottobre 2020) La partita di stasera tra Napoli e Az Alkmaar non è assolutamente a rischio. La squadra olandese ha presentato la documentazione sanitaria necessaria ed ha anche avuto il permesso di effettuare la rifinitura al San Paolo. L’Asl, a questo punto, scrive la Gazzetta, potrebbe intervenire solo se insorgessero sintomi di Covid o particolari problemi di salute per uno dei componenti dell’Az. “La partita di questa sera, dunque, non è assolutamente in dubbio. L’Az Alkmaar ha infatti presentato all’Usmaf, il servizio sanitario di frontiera, la documentazione necessaria e, dunque, le autocertificazioni insieme ai risultati negativi dei tamponi effettuati nelle ultime 48 ore. Tamponi a cui sono stati sottoposti anche i giocatori del Napoli e il cui esito ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) La partita di stasera trae Az Alkmaar non è assolutamente a rischio. La squadra olandese ha presentato la documentazione sanitaria necessaria ed ha anche avuto il permesso di effettuare la rifinitura al San Paolo. L’Asl, a questo punto, scrive la, potrebbe intervenirese insorgesserodi Covid o particolari problemi di salute per uno dei componenti dell’Az. “La partita di questa sera, dunque, non è assolutamente in dubbio. L’Az Alkmaar ha infatti presentato all’Usmaf, il servizio sanitario di frontiera, la documentazione necessaria e, dunque, le autocertificazioni insieme ai risultati negativi dei tamponi effettuati nelle ultime 48 ore. Tamponi a cui sono stati sottoposti anche itori dele il cui esito ...

