Gattuso: «Il covid li ha compattati. Noi abbiamo fatto palleggio sterile» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Sky dopo il non felice esordio in Europa League della sua formazione sconfitta per 1-0 dall’Az Il primo ostacolo in Europa League, superiorità, ma l’errore «L’errore è che non dovevamo perdere. Possesso palla sterile, nel primo tempo qualcosa l’abbiamo fatto, nel secondo tempo troppa palla sui piedi. Potevamo starci una giornata e non facevamo gol. Non si possono perdere queste partite on mezzo tiro in porta subito» È una questione anche di mentalità? «Ogni partita è una storia a sé, quando vinci e quando perdi. In questo momento abbiamo complicato il cammino, abbiamo altre 5 partite, ma non possiamo sbagliare più. Qualcosa a livello di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il tecnico del Napoli Rinoai microfoni di Sky dopo il non felice esordio in Europa League della sua formazione sconfitta per 1-0 dall’Az Il primo ostacolo in Europa League, superiorità, ma l’errore «L’errore è che non dovevamo perdere. Possesso palla, nel primo tempo qualcosa l’, nel secondo tempo troppa palla sui piedi. Potevamo starci una giornata e non facevamo gol. Non si possono perdere queste partite on mezzo tiro in porta subito» È una questione anche di mentalità? «Ogni partita è una storia a sé, quando vinci e quando perdi. In questo momentocomplicato il cammino,altre 5 partite, ma non possiamo sbagliare più. Qualcosa a livello di ...

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso covid Europa League, ko del Napoli con l'Az Alkmaar (0-1): la Roma vince 2-1 con lo Young Boys

La squadra di Gattuso parte forte e ... L'Az, senza molti giocatori contagiati dal Covid e rimasti in quarantena in Olanda, conquista tre punti fondamentali per il proseguo della manifestazione.

Napoli, dominio sterile. L'AZ decimato dal Covid passa con de Wit

Esordio del Napoli in Europa League, Gattuso punto sugli attaccanti titolari. Olandesi decimati dal Covid. SEGUI LA DIRETTA Le probabili formazioni NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, ...

