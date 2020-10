Gastronomika lancia CopriFuoco | dialoghi dalle cucine | ogni giorno alle 23

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Uno dei momenti più belli, quando andiamo al ristorante, è quello in cui, a fine serata, lo chef si ferma a chiacchierare con gli ultimi clienti, in piedi accanto al tavolo. Non si siedono mai, perché comunque stanno ancora lavorando. Ma è il momento esatto in cui staccano un po’ dalla frenesia del servizio, e si lasciando andare a qualche confidenza in più. È in questi momenti che chi fa il nostro lavoro raccoglie più idee, consigli, ricette, pensieri sul magico mondo della ristorazione. È in questi momenti che si capito davvero come funziona questo settore e come le persone che ci lavorano siano dedite al loro lavoro. L’ordinanza di chiusura forzata23 econseguente spazza via, oltre alla nostra libertà, anche la possibilità di godere di questi momenti ...