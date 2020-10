Gabriele Salvatores positivo al Covid, il regista non sarà al Festival del cinema di Roma (Di giovedì 22 ottobre 2020) Questo articolo Gabriele Salvatores positivo al Covid, il regista non sarà al Festival del cinema di Roma . Gabriele Salvatores è positivo al Covid-19, non sarà al Festival di Roma 2020. Il regista ha effettuato il tampone anche se per fortuna è asintomatico. Il regista è in isolamento a casa sua e non potrà dunque partecipare alla rassegna cinematografica che si svolgerà nella capitale. Non ci sarà alla presentazione del suo nuovo lavoro … Leggi su youmovies (Di giovedì 22 ottobre 2020) Questo articoloal, ilnon sarà aldeldial-19, non sarà aldi2020. Ilha effettuato il tampone anche se per fortuna è asintomatico. Ilè in isolamento a casa sua e non potrà dunque partecipare alla rassegnatografica che si svolgerà nella capitale. Non ci sarà alla presentazione del suo nuovo lavoro …

Corriere : Gabriele Salvatores è positivo al Covid: non presenterà il suo film sul lockdown alla... - Agenzia_Ansa : #Covid, Gabriele #Salvatores in isolamento, non sarà alla Festa di Roma - #Cinema #ANSA - Mania48Mania53 : RT @Delorenzoanna1: Il regista Gabriele Salvatores ha il Covid Asintomatico Se ci facessero il famoso tampone,lo saremmo tutti È l'evoluz… - Neapolis12631 : RT @Delorenzoanna1: Il regista Gabriele Salvatores ha il Covid Asintomatico Se ci facessero il famoso tampone,lo saremmo tutti È l'evoluz… - EnricoZoi : now #film Sogno di una notte d'estate 1983 by Gabriele Salvatores #films #movies #cinema @PellicoleMito @il_trillo… -