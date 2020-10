Gabriele Salvatores positivo al Covid, assente alla Festa del Cinema (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gabriele Salvatores positivo al Covid, è questa la notizia delle ultime ore che riguarda il regista italiano che dovrà saltare la Festa del Cinema di Roma. foto facebookDoveva essere uno dei protagonisti della Festa del Cinema di Roma, dove insieme a tutti i suoi attori darà presentato il suo ultimo lavoro, un film da titolo Fuori era Primavera, ma purtroppo non ci sarà. Il regista italiano vincitore di un Premio Oscar è in isolamento per il Coronavirus, la notizia è stata resa nota dall’Ansa proprio nelle ultime ore con grande rammarico di tutti i suoi fans. Il film, manco a farlo apposta, racconta proprio il periodo di lockdown degli italiani con il focus sulle piazze vuote e i balconi ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 ottobre 2020)al, è questa la notizia delle ultime ore che riguarda il regista italiano che dovrà saltare ladeldi Roma. foto facebookDoveva essere uno dei protagonisti delladeldi Roma, dove insieme a tutti i suoi attori darà presentato il suo ultimo lavoro, un film da titolo Fuori era Primavera, ma purtroppo non ci sarà. Il regista italiano vincitore di un Premio Oscar è in isolamento per il Coronavirus, la notizia è stata resa nota dall’Ansa proprio nelle ultime ore con grande rammarico di tutti i suoi fans. Il film, manco a farlo apposta, racconta proprio il periodo di lockdown degli italiani con il focus sulle piazze vuote e i balconi ...

