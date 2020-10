Freaky arriva al cinema il 12 novembre (Di giovedì 22 ottobre 2020) Anticipata la data d’uscita della commedia horror Freaky: arriverà al cinema il 12 novembre È anticipata al 12 novembre l’uscita di Freak, la commedia horror diretta da Christopher Landon, regista di Auguri per la tua morte. La diciassettenne Millie Kessler sta cercando di sopravvivere alle sanguinarie aule della Blissfield High e alla crudeltà della folla popolare. Ma quando… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Anticipata la data d’uscita della commedia horror: arriverà alil 12È anticipata al 12l’uscita di Freak, la commedia horror diretta da Christopher Landon, regista di Auguri per la tua morte. La diciassettenne Millie Kessler sta cercando di sopravvivere alle sanguinarie aule della Blissfield High e alla crudeltà della folla popolare. Ma quando… L'articolo Corriere Nazionale.

UniversalPicsIt : Non sentite già un brivido attraversarvi la schiena? Preparate i pop-corn??, #Freaky arriva AL CINEMA dal 12 novemb… - CinemaMorbegno : RT @UniversalPicsIt: Dal 12 novembre preparatevi ad assistere a uno scambio di corpi mortale. Dal regista di Auguri Per La Tua Morte, #Frea… - satjks : RT @UniversalPicsIt: Dal 12 novembre preparatevi ad assistere a uno scambio di corpi mortale. Dal regista di Auguri Per La Tua Morte, #Frea… - UniversalPicsIt : Dal 12 novembre preparatevi ad assistere a uno scambio di corpi mortale. Dal regista di Auguri Per La Tua Morte,… -

Ultime Notizie dalla rete : Freaky arriva Freaky, arriva in sala l'horror da ridere della Blumhouse. Ecco il trailer Best Movie Freaky arriva al cinema il 12 novembre

Il film, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), vede la partecipazione di Alan Ruck, Katie Finneran e Dana Drori. Freaky è scritto da Christopher Landon e Michael Kennedy ed è prodotto da Jason ...

Freaky, il trailer dell'horror prodotto da Jason Blum

ROMA - Questo autunno preparatevi a rimanere sconvolti da una perversa versione del film "Freaky" sullo scambio di corpi in cui una giovane ragazza scambia il suo corpo con un implacabile serial kille ...

Il film, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), vede la partecipazione di Alan Ruck, Katie Finneran e Dana Drori. Freaky è scritto da Christopher Landon e Michael Kennedy ed è prodotto da Jason ...ROMA - Questo autunno preparatevi a rimanere sconvolti da una perversa versione del film "Freaky" sullo scambio di corpi in cui una giovane ragazza scambia il suo corpo con un implacabile serial kille ...