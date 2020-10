Fratelli d’Italia dà il benvenuto all’ex leghista Andrea Liburdi: “Svolge un lavoro prezioso per Roma” (video) (Di giovedì 22 ottobre 2020) «È un giorno importante perché si celebra l’arrivo di Andrea Liburdi. Una persona perbene, generosa, che ha dato tutto quello che poteva per migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini”. Lo ha affermato Fabio Rampelli, deputato Fdi e vicepresidente della Camera, dando il benvenuto ad Andrea Liburdi. L’ex leghista è entrato a far parte di Fratelli d’Italia, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio. Presenti anche Massimo Milani, coordinatore romano di Fdi, Fabrizio Ghera, capogruppo regionale Fdi, Andrea De Priamo, capogruppo Fdi in Campidoglio e Maresa Bellucci, deputata Fdi. «Il fatto che siamo tutti qui – ha aggiunto – testimonia il fatto che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) «È un giorno importante perché si celebra l’arrivo di. Una persona perbene, generosa, che ha dato tutto quello che poteva per migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini”. Lo ha affermato Fabio Rampelli, deputato Fdi e vicepresidente della Camera, dando ilad. L’exè entrato a far parte did’Italia, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio. Presenti anche Massimo Milani, coordinatore romano di Fdi, Fabrizio Ghera, capogruppo regionale Fdi,De Priamo, capogruppo Fdi in Campidoglio e Maresa Bellucci, deputata Fdi. «Il fatto che siamo tutti qui – ha aggiunto – testimonia il fatto che ...

