Francia, "due studenti aiutarono il killer a individuare il prof decapitato in cambio di 300-350 euro"

Il 18enne Abdoullakh Anzorov aveva chiesto a due studenti di 14 e 15 anni chi fosse Samuel Paty, l'insegnante che ha poi decapitato in strada a Parigi perché aveva mostrato caricature di Maometto in classe. I due gliel'hanno indicato in cambio di una "somma di 300 o 350 euro". È quanto ha dichiarato il procuratore antiterrorismo Jean-Francois Ricard, secondo cui Anzorov avrebbe inoltre comunicato ai due minorenni l'intenzione di "filmare", "umiliare e picchiare" l'insegnante, "costringendolo a chiedere perdono" per aver mostrato le caricature di Charlie. I due ragazzi sono tra le sette persone comparse davanti alla giustizia ieri per le accuse di "complicità in omicidio terroristico" e "cospirazione ...

