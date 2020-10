Francia, coprifuoco per 46 milioni di persone (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il premier francese, Jean Castex, ha annunciato l’estensione del coprifuoco a 38 nuovi dipartimenti e alla Polinesia, dalle 21 alle 6 del mattino, per una durata di sei settimane, facendo salire a 54 il totale dei territori coinvolti. Le misure entreranno in vigore a partire da venerdì a mezzanotte e riguarderanno 46 milioni di persone. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il premier francese, Jean Castex, ha annunciato l’estensione dela 38 nuovi dipartimenti e alla Polinesia, dalle 21 alle 6 del mattino, per una durata di sei settimane, facendo salire a 54 il totale dei territori coinvolti. Le misure entreranno in vigore a partire da venerdì a mezzanotte e riguarderanno 46di

