Francesco Oppini palpa il sedere di Tommaso Zorzi (video) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip 5 sembra che vadano di moda i fondoschiena dei concorrenti. Se all'inizio le inquadrature della regia erano tutte per Dayane Mello e Adua Del Vesco, alla ribalta adesso ci sono gli uomini, ieri con Enock e oggi con Tommaso Zorzi. Quando era in cucina, l'influencer si è visto palpare il sedere da Francesco Oppini: il figlio di Alba Parietti ha provocato un balzo all'indietro di Tommaso, che evidentemente non si aspettava il gesto a sorpresa del co-inquilino. Insieme a loro c'erano anche Pierpaolo Pretelli, alle prese con il lavaggio dei piatti, e Stefania Orlando, intenta a rimettere al loro posto le posate.

