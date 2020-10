Forza Italia Benevento, Di Somma nuovo vicecoordinatore vicario (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Nascenzio Iannace, ha nominato vicecoordinatore vicario provinciale del Partito il dottor Catello “Lello” Di Somma: “Amico di sempre, medico stimato, Lello incarna appieno quei valori cui Forza Italia deve rifarsi per ripartire, tantopiù che nella sua lunga militanza politica con quei valori è stato sempre coerente, non allontanandosi mai da Forza Italia, neppure quando la convenienza avrebbe suggerito di fare il contrario. E’ con grande orgoglio che lo accolgo nel direttivo provinciale come vicario, sicuro che la sua esperienza sarà fondamentale ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il coordinatore provinciale di, Nascenzio Iannace, ha nominatoprovinciale del Partito il dottor Catello “Lello” Di: “Amico di sempre, medico stimato, Lello incarna appieno quei valori cuideve rifarsi per ripartire, tantopiù che nella sua lunga militanza politica con quei valori è stato sempre coerente, non allontanandosi mai da, neppure quando la convenienza avrebbe suggerito di fare il contrario. E’ con grande orgoglio che lo accolgo nel direttivo provinciale come, sicuro che la sua esperienza sarà fondamentale ...

StefanoFassina : Il #Mes è utile soltanto ai giochi di Palazzo di @pdnetwork @ItaliaViva @forza_italia vs @Mov5Stelle e… - Antonio_Tajani : Se ne è andato Giorgio Bernini, ottimo ministro del primo governo @berlusconi, parlamentare di @forza_italia e giur… - forza_italia : Un grande abbraccio da tutta la comunità di Forza Italia alla nostra @BerniniAM. Ti siamo vicini in questo momento… - alicianicol1979 : @Mauri_Carrara @forza_italia Xke si stanno cagando di paura - MichelleKimBovi : RT @wildfiresqueen: Voi: 'matilde brandi!!1!1! Omofoba!!1!1! E razzista!1!1!1!' Matilde: (E Per quanto riguarda il follow a S4lvini, che… -