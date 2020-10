Formula 1, Romain Grosjean lascerà la Haas a fine stagione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ufficializzato il divorzio tra il pilota francese e la Haas,via anche Magnussen. L’anno prossimo il team statunitense in pista con una coppia inedita La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale. Romain Grosjean e Kevin Magnussen lasceranno la Hass a fine stagione. Il comunicato era stato anticipato da un messaggio di Grosjean sui social. “L’ultimo capitolo è chiuso, il libro è finito. Sono con la Haas dal primo giorno. Cinque anni di alti e bassi, con 110 punti e 92 GP; ma ne è valsa la pena”, ha dichiarato Grosjean.Poi ha continuato: “Sono grato al team, perché sono migliorato come pilota e come uomo. E spero di aver contribuito a fare crescere il team, la cosa di cui vado ... Leggi su zon (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ufficializzato il divorzio tra il pilota francese e la,via anche Magnussen. L’anno prossimo il team statunitense in pista con una coppia inedita La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale.e Kevin Magnussen lasceranno la Hass a. Il comunicato era stato anticipato da un messaggio disui social. “L’ultimo capitolo è chiuso, il libro è finito. Sono con ladal primo giorno. Cinque anni di alti e bassi, con 110 punti e 92 GP; ma ne è valsa la pena”, ha dichiarato.Poi ha continuato: “Sono grato al team, perché sono migliorato come pilota e come uomo. E spero di aver contribuito a fare crescere il team, la cosa di cui vado ...

