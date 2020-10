FORMAZIONI Young Boys Roma | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la prima giornata del gruppo A di Europa League 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la prima giornata del gruppo A dell’Europa League 2019/2020.(3-4-3): Von Ballmoos; Burgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Sierro, Rieder, Maceiras; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu. Allenatore: Gerardo Seoane(3-4-3): Pau Lopez; Juan Jesus, Fazio, Karsdorp; Bruno Peres, Cristante, Villar, Kumbulla; Pedro, Borja Mayoral, Carles Perez. Allenatore: Paulo Fonseca. Leggi su Calcionews24.com

EUROPA LEAGUE FORMAZIONI UFFICIALI YOUNG BOYS-ROMA – Debutto stagionale in Europa League per la compagine di Paulo Fonseca, dopo l’amara uscita di scena dello scorso 6 agosto, negli ottavi di finale ...La Roma vara il pesante turnover per affrontare lo Young Boys: in attacco c'è Mayoral, mentre in difesa Fazio e Juan Jesus.