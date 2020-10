Ford Kuga Full Hybrid, non c’è due senza tre. E’ arrivato l’ibrido che mancava (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tre tecnologie ibride per lo stesso modello. È quasi un record quello della nuova Ford Kuga: infatti, a fianco dell’ibrido mild – dotato di un piccolo motore-generatore elettrico, che sostiene l’unità termica in partenza – e del plug-in ricaricabile – capace di viaggiare a emissioni zero per una cinquantina di chilometri –, che già erano presenti a listino, ora arriva l’edizione Full Hybrid. Si tratta di una soluzione intermedia fra quelle sopradescritte, che sfrutta la spinta di un quattro cilindri da 2.5 litri di cubatura, abbinato a un motore elettrico alimentato da batterie che si ricaricano in frenata o durante i rallentamenti. La potenza complessiva di sistema è di 190 Cv, trasferiti a terra tramite una trasmissione automatica e, a richiesta, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tre tecnologie ibride per lo stesso modello. È quasi un record quello della nuova: infatti, a fianco dell’ibrido mild – dotato di un piccolo motore-generatore elettrico, che sostiene l’unità termica in partenza – e del plug-in ricaricabile – capace di viaggiare a emissioni zero per una cinquantina di chilometri –, che già erano presenti a listino, ora arriva l’edizione. Si tratta di una soluzione intermedia fra quelle sopradescritte, che sfrutta la spinta di un quattro cilindri da 2.5 litri di cubatura, abbinato a un motore elettrico alimentato da batterie che si ricaricano in frenata o durante i rallentamenti. La potenza complessiva di sistema è di 190 Cv, trasferiti a terra tramite una trasmissione automatica e, a richiesta, ...

