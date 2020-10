Forchia comune riciclone 2020 | la gioia dell’amministrazione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Ancora una volta vediamo premiato il nostro lavoro, il nostro sforzo. L’auspicio è quello di continuare in questa direzione con uguali tenacia e responsabilità”. Il Primo Cittadino di, Pino Papa, commenta il riconoscimento tributato da Legambiente all’Ente cittadino caudino quale “”. Un attestato che, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, viene tributato a quelle realtà cittadine che sono maggiormente virtuose rispetto al discorso della raccolta differenziata. Premio consegnato da remoto all’Amministrazione comunale di, per ovvi motivi Covid che hanno sconsigliato manifestazioni in “presenza”, ma non minore ...