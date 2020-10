Fontana Risponde ad Azzolina: Necessaria La Didattica a Distanza per Difficoltà Trasporto Pubblico (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Risponde alla Ministra Azzolina in merito all’ordinanza regionale sulla scuola. “Visti e considerati i dati relativi alla curva epidemiologica della Lombardia, correlati alla situazione del sistema del Trasporto Pubblico locale, con particolare riferimento ai giovani che frequentano le scuole secondarie, ribadiamo essere necessarie decisioni stringenti. Fermo restando che se … Leggi su youreduaction (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il presidente della Regione Lombardia, Attilioalla Ministrain merito all’ordinanza regionale sulla scuola. “Visti e considerati i dati relativi alla curva epidemiologica della Lombardia, correlati alla situazione del sistema dellocale, con particolare riferimento ai giovani che frequentano le scuole secondarie, ribadiamo essere necessarie decisioni stringenti. Fermo restando che se …

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Risponde Fontana risponde ad Azzolina: “La situazione è grave, servono decisioni stringenti” Orizzonte Scuola Didattica a distanza alle superiori, sindaci e Azzolina contro Fontana

MILANO - La didattica a distanza alle scuole superiori diventa un caso politico. La novità prevista dall'ordinanza di Regione Lombardia sulle restrizioni anti-Covid, che dal 26 ottobre prevede scuola ...

Coronavirus, la resa (colpevole) dei Governatori

Ha iniziato Vincenzo De Luca. Lo hanno seguito Attilio Fontana, Nicola Zingaretti ed anche il Governatore della Basilicata, Vito Bardi: chiamare il coprifuoco e associarci la chiusura parziale delle s ...

