Fondi | dodicenne stuprata da tre uomini durante il lockdown | arrestati

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La Procura diha dato mandato di arresto per treaccusati di violenze sessuali reiterate ai danni di una minore. Continuano ad uscire fuori storie dell’orrore dalle case italiane riguardanti il periodo del. L’ultima in ordine di tempo è emersa da(Latina), dove tredi nazionalità indiana e richiedenti visto …

Una ragazza di 12 anni è stata stuprata da tre uomini durante il periodo di lockdown a Fondi, in provincia di Latina. I fatti risalgono a marzo e aprile. Gli aggressori, tre indiani in attesa di ...La Procura di Fondi ha dato mandato di arresto per tre uomini accusati di violenze sessuali reiterate ai danni di una dodicenne.