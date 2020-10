(Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. - (Adnkronos) -come traino del rilancio e della ripartenza all'insegna dei progetti. E' il tema al centro dell'International Colloquium annuale della, dedicato al "Newperdal", il 28 ottobre dalle ore 9.30 alle 13, in diretta streaming online e a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria (.it/-new-). Rinnovata la collaborazione con l'Agenzia Adnkronos che, anche per l'edizione 2020 delNew, sarà media partner dell'evento e ...

TV7Benevento : Fondazione Istud: Green new deal, idee verdi e Recovery Fund per uscire dal coronavirus... -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Istud

Yahoo Finanza

E’ il tema al centro dell’International Colloquium annuale della fondazione Istud, dedicato al “Green New Deal. Idee verdi e Recovery Fund per uscire dal coronavirus”, il 28 ottobre dalle ore 9.30 ...Recovery Fund come traino del rilancio e della ripartenza all'insegna dei progetti green. E' il tema al centro dell’International Colloquium annuale della fondazione Istud, dedicato al "Green New Deal ...