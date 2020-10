TV7Benevento : Fondazione Istud: Green new deal, idee verdi e Recovery Fund per uscire dal coronavirus... -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Istud

Yahoo Finanza

E’ il tema al centro dell’International Colloquium annuale della fondazione Istud, dedicato al “Green New Deal. Idee verdi e Recovery Fund per uscire dal coronavirus”, il 28 ottobre dalle ore 9.30 ...Recovery Fund come traino del rilancio e della ripartenza all'insegna dei progetti green. E' il tema al centro dell’International Colloquium annuale della fondazione Istud, dedicato al "Green New Deal ...