Foggia-Avellino, le probabili formazioni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Dopo una vigilia a dir poco tribolata, l’Avellino di Piero Braglia, va a caccia del tris contro il Foggia. Allo “Zaccheria” i lupi cercano un successo che non arriva da venticinque anni. Stadio che vedrà per la prima volta in questo frangente di stagione i tifosi sugli spalti. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera per mille tifosi locali. Il tecnico toscano dovrà sopperire all’assenza di Silvestri, risultato positivo al Covid-19 martedì sera, a centrocampo e in avanti si ragionerà in ottica mini-turnover. Nel pacchetto arretrato, davanti a Forte, agirà il terzetto formato da Miceli al centro con Dossena e Rocchi da destra a sinistra; a centrocampo nessuno stravolgimento in programma. L’attacco peserà sulle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo una vigilia a dir poco tribolata, l’di Piero Braglia, va a caccia del tris contro il. Allo “Zaccheria” i lupi cercano un successo che non arriva da venticinque anni. Stadio che vedrà per la prima volta in questo frangente di stagione i tifosi sugli spalti. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera per mille tifosi locali. Il tecnico toscano dovrà sopperire all’assenza di Silvestri, risultato positivo al Covid-19 martedì sera, a centrocampo e in avanti si ragionerà in ottica mini-turnover. Nel pacchetto arretrato, davanti a Forte, agirà il terzetto formato da Miceli al centro con Dossena e Rocchi da destra a sinistra; a centrocampo nessuno stravolgimento in programma. L’attacco peserà sulle ...

