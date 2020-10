Focaccia dolce di Fulvio Marino | la ricetta da E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ladelladi Alessandria è ladidi oggi 22 ottobre 2020 per le ricette E’. Unadeliziosa sia per la colazione che la merenda di tutta la famiglia, unache comecon le sue ricette E’mostra nel dettaglio, passaggio dopo passaggio. Tanto olio ma non dimenticato il sale. Questa volta la salamoia è, si fa con lo zucchero. Non serve altro se non la pazienza di attendere tre lievitazioni. Ecco ladi...