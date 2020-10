Flashdance | Paramount+ lavora al reboot della celebre pellicola

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 22 ottobre 2020)A distanza di 37 anni dal successo cinematografico,potrebbe diventare presto una serie tv. Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, Paramount +, il servizio di video in streaming di ViacomCBS, stando all’adattamento televisivo, che all’epoca ebbe un enorme successo al botteghino e resta uno dei titoli più rappresentativi del cinema. La trama del, ancora in fase embrionale, ruoterà attorno alle vicissitudini di una giovane donna nera che ha il sogno di diventare una ballerina. Quest’ultimain un locale notturno, e lotta per trovare il suo posto nel mondo, mentre la sua vita oscilla tra romanticismo, denaro, arte, sete di amore e nuove ...