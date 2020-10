Fiumicino, situazione stabile in città: 29 i casi positivi. Montino: ‘Andamento nazionale e regionale preoccupa’ (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Per il terzo giorno consecutivo sono 29 i positivi al coronavirus e 32 le persone in sorveglianza attiva nel Comune di Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “I dati che ci fornisce quotidianamente la Asl Rm 3 – prosegue – rimangono stabili. Ma l’andamento nazionale e regionale invece preoccupa. È per questo che oggi, più di ieri, è importante attenersi scrupolosamente alle regole di prevenzione dai contagi stabilite dagli organi sanitari: uso delle mascherine anche all’aperto, distanziamento di almeno un metro fra persone, frequente igienizzazione delle mani”. “Ricordo inoltre – conclude Montino – che ieri il Presidente della Regione Lazio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Per il terzo giorno consecutivo sono 29 ial coronavirus e 32 le persone in sorveglianza attiva nel Comune di”. Lo dichiara il sindaco diEsterino. “I dati che ci fornisce quotidianamente la Asl Rm 3 – prosegue – rimangono stabili. Ma l’andamentoinvece preoccupa. È per questo che oggi, più di ieri, è importante attenersi scrupolosamente alle regole di prevenzione dai contagi stabilite dagli organi sanitari: uso delle mascherine anche all’aperto, distanziamento di almeno un metro fra persone, frequente igienizzazione delle mani”. “Ricordo inoltre – conclude– che ieri il Presidente della Regione Lazio ...

CorriereCitta : Fiumicino, situazione stabile in città: 29 i casi positivi. Montino: ‘Andamento nazionale e regionale preoccupa’ - CorriereCitta : Coronavirus Fiumicino: situazione stazionaria in città, i dati del 21 ottobre - AGR_web : Fiumicino, Confartigianato: sosteniamo gli imprenditori, si...alla riduzione delle tasse 'La situazione - afferma T… - ilfaroonline : #Rifiuti a Fiumicino, la denuncia di Feola: “Situazione vergognosa in via Val di Piccolo” - eleonora1684 : La situazione comunque è terrificante ovunque, io martedì a Fiumicino (unico drive-in h24) sono stata in coda dalle… -